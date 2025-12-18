13 C
Bilancio Solbiate Arno senza aumenti di tasse

Il vicesindaco e assessore al Bilancio di Solbiate Arno, Paolo Bellingreri, ha presentato la manovra finanziaria 2026, che prevede nessun aumento di imposte e investimenti su sicurezza, decoro urbano e servizi sociali. La manovra si pone in continuità con quella dell’anno precedente e conferma l’esonero dall’Irpef per i redditi fino a 15.000 euro.

Tra gli investimenti, spiccano i 700.000 euro stanziati a favore del sociale, con particolare attenzione a minori, disabili, anziani, famiglie bisognose e servizi sociosanitari. Il Comune è anche pronto a mettere a disposizione 330.000 euro per le scuole del territorio, con la possibilità di aumentare le spese se si riuscisse a intercettare un bando regionale.

La manovra prevede anche investimenti su sicurezza e decoro urbano, con l’installazione di nuove telecamere e sistemi di lettura targhe ai varchi, nonché 150.000 euro per la cura del verde, 35.000 per il decoro urbano e altri 35.000 per il cimitero. Inoltre, è previsto un progetto a lungo termine per l’abbattimento dell’ex plesso scolastico Le Querce e la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio delle scuole, della palestra e dell’area feste.

