Da stranotizie
Bilancio Regione Lombardia

Il presidente e il vicepresidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e Marco Alparone, hanno rivendicato di non aver aumentato le tasse nella manovra di Bilancio 2026-2028, una manovra da 34 miliardi di euro, dei quali 24 destinati alla sanità, approvata dal Consiglio regionale con i soli voti del centrodestra. I capigruppo di maggioranza hanno sottolineato gli investimenti previsti nel prossimo trienno, mentre le opposizioni di centrosinistra hanno definito la manovra “un’occasione sprecata”.

Secondo il presidente e il vicepresidente, la manovra coniuga rigore finanziario e capacità di investimento, garantendo servizi essenziali e continuando a investire nella sanità, nel welfare e nella tutela delle fragilità. Christian Garavaglia di Fratelli d’Italia ha evidenziato i 5 pilastri della manovra: politiche per la casa, edilizia scolastica, investimenti nei piccoli Comuni, attrezzature e mezzi per la polizia locale e sanità. Alessandro Corbetta della Lega ha invece evidenziato i fondi portati in dote dagli emendamenti, tra cui 85 milioni per la sanità, 51 milioni per l’edilizia scolastica e oltre 100 milioni per le ferrovie regionali.

Le opposizioni hanno ottenuto impegni importanti, tra cui 6 milioni per il diritto alla casa, 6 milioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nelle case Aler, e 1,4 milioni per aumentare gli alloggi SAP a loro destinati. Sono stati inoltre stanziati fondi per il contrasto al dissesto idrogeologico e crisi climatica, per la mobilità ciclistica, per il diritto allo studio e per la rimozione dell’amianto. Lisa Noja di Italia Viva ha commentato la manovra, sottolineando la soddisfazione per l’aumento dei fondi destinati alla Vita Indipendente e l’approvazione delle proposte per abbattere le barriere architettoniche e sensoriali nelle case popolari. Luca Paladini del Patto Civico ha invece rimarcato il sì al bando da 300 mila euro per rafforzare gli interventi socioeducativi nelle carceri minorili.

