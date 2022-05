Si è conclusa a fine aprile la votazione dei progetti presentati per la prima edizione del Bilancio Partecipato dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL), la prima esperienza di finanziamento a progetti ideati dai nostri iscritti. Lo spirito dell’iniziativa dell’Ordine è quello di fornire alla comunità degli psicologi uno strumento di democrazia diretta per dare spazio all’espressione delle idee dei professionisti e permettere alla comunità professionale di votare quelle più apprezzate.

Lunedì 23 maggio, alle ore 21, in modalità ibrida (in presenza presso la Casa della Psicologia, in piazza Castello, 2 a Milano e da remoto al seguente link https://www.opl.it/evento/23-05-2022-Bilancio-partecipato-presentazione-dei-progetti-vincitori.php), è prevista una serata di presentazione dei progetti selezionati. I vincitori del finanziamento avranno modo di presentare a tutta la comunità professionale i progetti proposti e sarà inoltre occasione per riflettere su questa prima edizione del Bilancio Partecipato. Ci confronteremo con i nostri iscritti per valutare come migliorare ulteriormente e potenziare questa esperienza.

Il Bilancio Partecipato è infatti un’iniziativa innovativa sul piano della condivisione delle scelte e costituisce uno strumento di democrazia diretta attraverso cui iscritte e iscritti partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione di una parte delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente.

Obiettivo del processo del Bilancio Partecipato è dare spazio all’espressione dei bisogni delle iscritte e degli iscritti e comprendere le esigenze dell’intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Per quest’anno l’Ordine che presiedo ha destinato un budget di 50.000 € per il finanziamento dei progetti degli iscritti. I progetti proposti e premiati hanno riguardato il tema della occupabilità, declinato in una delle seguenti azioni: promozione della cultura psicologica; tutela della professione; welfare di prossimità; parità di genere e contrasto alle discriminazioni. Vogliamo continuare a dare voce alla nostra comunità professionale, promuovendo la democrazia diretta e valorizzando la creatività e lo spirito di partecipazione di tutti gli iscritti.

Laura Parolin

Presidente Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL)