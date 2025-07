Bilancio e sfide del Mondiale per Club negli Stati Uniti

Negli ultimi 29 giorni, gli Stati Uniti hanno ospitato un evento sportivo di grande importanza, il Mondiale per Club. Con tre giorni ancora da trascorrere, è possibile iniziare a valutare questa esperienza, che va oltre i meri risultati sul campo.

Uno dei temi più discussi riguarda la necessità di un torneo di questo tipo. L’idea di un confronto globale tra club di diverse nazioni è affascinante e giustificata, offrendo la possibilità di stabilire un campione del mondo di club. Tuttavia, si pone la questione della tempistica. Un torneo collocato tra novembre e dicembre, come quello del Mondiale in Qatar, sarebbe l’ideale, anche se politicamente difficile da realizzare. Un possibile miglioramento futuro potrebbe essere la riduzione delle squadre partecipanti a 24, dato che 64 partite sono state eccessive e hanno limitato l’interesse durante la fase a gironi.

Dal punto di vista organizzativo, l’evento ha presentato diverse difficoltà. La competizione, messa insieme in modo relativamente rapido, ha affrontato sfide logistiche notevoli, data l’ampiezza del territorio statunitense. Nonostante gli sforzi della FIFA, il livello di eccellenza previsto non è stato raggiunto. Le interazioni tra FIFA e le organizzazioni locali sembrano aver creato tensioni, complicando ulteriormente l’organizzazione. Per esempio, la questione dei visti lavorativi per i giornalisti ha rappresentato un ostacolo significativo.

Infine, l’affluenza del pubblico è stata limitata, con una partecipazione maggiormente influenzata dalle squadre latinoamericane, mentre il coinvolgimento del pubblico statunitense è apparso ridotto. Si attende che, con l’arrivo del prossimo Mondiale, il clima di festa e inclusione coinvolga una platea più ampia e variegata.