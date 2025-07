Bilancio drammatico a Gaza: 84 vittime in meno di 24 ore

Le tensioni in Gaza si intensificano con un grave aumento delle vittime nei recenti attacchi. Secondo fonti sanitarie, il numero totale dei morti è arrivato a 84, mentre oltre 200 persone sono rimaste ferite. La maggior parte delle vittime, circa 73, sono state registrate nei centri di distribuzione di aiuti umanitari, in particolare a Zikim, dove l’esercito israeliano ha aperto il fuoco su un gruppo di persone in attesa di cibo.

Le notizie tragiche non si fermano qui: a Rafah, nel sud della Striscia, si sono verificati ulteriori attacchi vicino a uno dei punti di assistenza umanitaria. Oltre 51 palestinesi, in parte in fila per ricevere cibo, sono stati uccisi nelle prime ore del giorno, secondo quanto riportato dai media arabi e palestinesi.

In un contesto di sofferenza, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha officiato una messa nella parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, dove un recente bombardamento ha causato la morte di tre cristiani. Durante la sua visita, ha assicurato ai fedeli che non sono dimenticati e ha pregato per le vittime, ricordando i loro nomi.

Questi eventi si collocano all’interno di una spirale di violenza che continua a colpire la popolazione civile di Gaza e le loro strutture religiose, con un numero sempre crescente di vittime.