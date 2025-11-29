Bilancio disastroso ad Altopascio

Il consigliere Maurizio Marchetti, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, ha definito il bilancio di Altopascio come “un disastro” a causa della messa da parte di 600.000 euro in vista di una sconfitta legale per il caso del bambino sottratto alla sua famiglia. Le tasse sono già al massimo e ora è stata introdotta anche la tassa di soggiorno.

La discussione sull’aggiustamento del bilancio comunale di Altopascio si è svolta in un clima di annunci e improvvisi vuoti di memoria. La gestione del bilancio riflette quella generale dell’ente e risulta disastrosa. Dopo aver portato tutte le tasse al massimo, in una situazione di profondo declino del tessuto commerciale, l’amministrazione ha introdotto la tassa di soggiorno, un tributo di 1,50 euro a pernottamento che non porterà particolari vantaggi alle finanze comunali, danneggiando le attività che beneficiano di clienti di passaggio.

La presenza di 600.000 euro messi da parte in vista di una nuova sconfitta legale nel processo per la triste vicenda della sottrazione del minore dalla famiglia è ciò che scandalizza. Questa situazione rischia di costare molto agli Altopascesi in termini economici. Il bilancio si profila come decisamente negativo, incapace di avere una visione di Altopascio né del presente, né del futuro.