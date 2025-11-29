8 C
Roma
domenica – 30 Novembre 2025
Economia

Bilancio disastroso ad Altopascio

Da stranotizie
Bilancio disastroso ad Altopascio

Il consigliere Maurizio Marchetti, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, ha definito il bilancio di Altopascio come “un disastro” a causa della messa da parte di 600.000 euro in vista di una sconfitta legale per il caso del bambino sottratto alla sua famiglia. Le tasse sono già al massimo e ora è stata introdotta anche la tassa di soggiorno.

La discussione sull’aggiustamento del bilancio comunale di Altopascio si è svolta in un clima di annunci e improvvisi vuoti di memoria. La gestione del bilancio riflette quella generale dell’ente e risulta disastrosa. Dopo aver portato tutte le tasse al massimo, in una situazione di profondo declino del tessuto commerciale, l’amministrazione ha introdotto la tassa di soggiorno, un tributo di 1,50 euro a pernottamento che non porterà particolari vantaggi alle finanze comunali, danneggiando le attività che beneficiano di clienti di passaggio.

La presenza di 600.000 euro messi da parte in vista di una nuova sconfitta legale nel processo per la triste vicenda della sottrazione del minore dalla famiglia è ciò che scandalizza. Questa situazione rischia di costare molto agli Altopascesi in termini economici. Il bilancio si profila come decisamente negativo, incapace di avere una visione di Altopascio né del presente, né del futuro.

Articolo precedente
Destra italiana al governo con Giorgia Meloni
Articolo successivo
Invisible America, la crisi sociale negli Stati Uniti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.