Bilancio di San Giorgio

Il consiglio comunale di San Giorgio ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028. Il Comune ha deciso di confermare imposte e tasse, mantenendo invariata l’addizionale comunale Irpef allo 0,70% e le aliquote Imu. Inoltre, è prevista in via sperimentale una riduzione del canone mercatale per il 2026.

Secondo l’assessora al bilancio Scilla Fagnoni, l’aliquota Irpef è ferma da 12 anni, con esenzione per i redditi fino a 10mila euro. La sindaca Donatella Alberoni ha espresso soddisfazione per l’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre.

L’amministrazione ha sottolineato che garantirà gli stessi servizi senza aumentare la pressione fiscale, in un periodo di forte aumento dei costi per famiglie e imprese. Inoltre, l’amministrazione proseguirà nella riduzione dell’indebitamento, riducendo il debito pro-capite e mantenendo solo un mutuo a partire dal 2026.

Sono stati conclusi gli interventi sugli edifici scolastici per oltre 1,9 milioni di euro grazie anche al Pnrr. Nei prossimi mesi partiranno il recupero del sottotetto del castello per spazi di aggregazione e la realizzazione di ciclovie regionali. L’approvazione anticipata del bilancio renderà il Comune pienamente operativo dal 1° gennaio 2026.