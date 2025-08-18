Bilancio di genere a Settimo Torinese, un passo verso l’equità

Il Comune di Settimo Torinese ha deciso di investire 14.640 euro per creare il suo primo Bilancio di genere, un progetto affidato all’economista Giovanna Badalassi. Questo lavoro, della durata di tre anni, mira a comprendere l’impatto delle risorse pubbliche sulla vita di uomini e donne, con l’obiettivo di rendere la città più equa e inclusiva.

Il Bilancio di genere non è un semplice documento alternativo ai bilanci tradizionali, ma uno strumento di analisi e programmazione. Serve a valutare come il Comune spende il denaro pubblico e se le politiche favoriscono in modo diverso uomini e donne. Per esempio, analizza se le risorse sono destinate a settori tradizionalmente maschili, come le infrastrutture sportive, o a servizi che influenzano maggiormente le donne, come scuole e asili nido.

Questo bilancio dovrebbe rivelare le disuguaglianze già presenti nella spesa pubblica e non ha lo scopo di introdurre nuove tasse o bonus, ma di chiarire come le politiche comunali possano involontariamente alimentare disparità. La scelta di avviare questo progetto è stata fatta dal Consiglio comunale, che ha definito obiettivi ambiziosi: monitorare le politiche comunali e costruire un meccanismo duraturo.

L’incarico è stato assegnato dopo una selezione tra tre proposte, con Badalassi scelta per la sua esperienza e per un prezzo ritenuto vantaggioso. Il contratto prevede spese progressive negli anni, con un’importante prima annualità.

In definitiva, il Comune spenderà questa somma per sviluppare un documento che potrebbe fornire risposte su come le donne e gli uomini vivono la città, ma resta da vedere l’effettivo impatto sulle future decisioni politiche.