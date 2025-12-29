Bilancio di Cesa approvato

Il Consiglio comunale di Cesa ha approvato il bilancio di previsione con 11 voti favorevoli, un astenuto e un voto contrario. Il sindaco Enzo Guida ha sottolineato che si tratta del quarto anno consecutivo in cui il documento contabile viene approvato entro la fine dell’anno. Il bilancio prevede la riduzione delle tasse, la conferma dei servizi essenziali e il completamento delle opere in corso.

Il sindaco ha inoltre annunciato l’intenzione di utilizzare fondi dell’avanzo di amministrazione per alcune opere pubbliche, in particolare per la realizzazione della fogna in zona via Federico II. Oltre alla maggioranza, sul bilancio si è registrato anche il voto favorevole dei consiglieri Raffaele Bencivenga, Maria Oliva e Maria Rosaria Guarino.

Durante la seduta, sono stati ribaditi gli obiettivi dell’amministrazione, tra cui la riduzione delle tasse e la creazione di opportunità per i giovani del territorio. stata inoltre approvata la cessione volontaria dei terreni per la costruzione della nuova isola ecologica, un ulteriore passo verso la delocalizzazione. Il Consiglio ha inoltre dato il via libera alla commissione permanente in materia di sicurezza sul lavoro.

Il sindaco Enzo Guida ha infine ringraziato assessori, consiglieri comunali e uffici per il lavoro di squadra che ha reso possibile il risultato. Una volta disponibili i dati definitivi, l’amministrazione lavorerà anche alla riduzione della tassa sui rifiuti.