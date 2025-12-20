Bilancio di Albignasego: più fondi per servizi e cultura

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione del comune di Albignasego, che prevede l’aumento delle risorse per i servizi, con particolare attenzione a quelli educativi e scolastici, alle fragilità, per la cultura e un supporto indiretto anche a quelli sanitari. Il documento finanziario mantiene invariata la pressione fiscale, senza aumenti di tasse e tariffe.

I fondi destinati alle attività di istruzione sono cresciuti, con un incremento del contributo economico da 600 a 650 euro per ogni bambino residente, erogato alle scuole dell’infanzia paritarie, ai nidi integrati e ai micronidi convenzionati. Sono inoltre aumentate le risorse destinate al servizio di mensa e al trasporto scolastico, grazie alla scelta del Comune di assorbire i rincari dei costi, evitando così di farli ricadere sulle famiglie.

Il sindaco ha dichiarato che il Comune sta facendo importanti passi in avanti nella direzione del miglioramento dei servizi, per sostenerne gli aumenti dei costi senza farli ricadere sulle famiglie, per garantire sostegno alle fragilità, mantenendo invariata la pressione fiscale. Crescono anche gli investimenti sulla cultura, mentre prosegue la programmazione e la realizzazione di importanti opere infrastrutturali.

Nel corso dell’anno verranno stanziati circa 1,5 milioni di euro per servizi essenziali come scuole dell’infanzia, nidi, mensa e trasporto scolastico, sport, centri estivi. A queste risorse si aggiunge quasi un milione di euro dedicato a servizi non obbligatori ma fondamentali per migliorare la qualità della vita. Nessun tributo comunale è stato aumentato, e sono state rivalutate esenzioni e agevolazioni per ampliare la platea degli aventi diritto e andare incontro alle fasce più deboli della popolazione.

La gestione del teatro comunale rappresenta un’importante novità per il bilancio, un investimento per Albignasego sia dal punto di vista culturale che sociale. Il 2026 segnerà l’apertura del parco più grande della città e l’avvio delle operazioni di esproprio per la realizzazione della pista di atletica. Il sindaco ha concluso che grazie a questa gestione oculata, si sono liberate risorse per mantenere elevati gli standard dei servizi e far fronte agli aumenti dei costi senza gravare sulle famiglie.