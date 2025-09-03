Bilancio del Regno Unito: le nuove tasse mettono in ansia

Le voci sul bilancio del Regno Unito si intensificano con l’avvicinarsi della manovra annuale prevista. L’attenzione si concentra su possibili aumenti delle tasse, che potrebbero compromettere la fiducia di famiglie e imprese, già preoccupate per l’inflazione e la disoccupazione.

Il ministro delle Finanze, Rachel Reeves, starebbe considerando nuove imposte sulle vendite immobiliari, un ampliamento della base dei contribuenti IRPEF, modifiche alle agevolazioni pensionistiche, e possibili prelievi su banche e gioco d’azzardo. Gli analisti stimano che saranno necessari aumenti fiscali di almeno 20 miliardi di sterline per soddisfare gli obiettivi fiscali.

La Confederation of British Industry ha sollecitato il governo a evitare un aumento delle tasse sui datori di lavoro, sottolineando che l’incertezza ha già avuto un impatto negativo sulla fiducia degli investitori nel settore dei servizi. Inoltre, le preoccupazioni per nuove tasse sulle vendite immobiliari stanno influenzando il mercato immobiliare, con una recente flessione dei prezzi delle case che potrebbe preannunciare difficoltà future.

Il settore privato potrebbe esitare ad aumentare gli stipendi, attualmente al di sotto dell’inflazione, fino a quando il quadro fiscale non sarà più chiaro. Gli elevati risparmi delle famiglie riflettono una certa cautela tra i consumatori, anche se potrebbero aprirsi opportunità di ripresa dei consumi.

La vigilanza sulle manovre fiscali è alta, dopo i traumi causati dal “mini-budget”. I costi di finanziamento a lungo termine hanno raggiunto massimi storici, accentuando la pressione per una gestione prudentemente fiscale. Gli analisti avvertono che l’incertezza prolungata potrebbe continuare ad appesantire l’economia, richiedendo potenziali riforme nelle regole fiscali per incoraggiare investimenti futuri.