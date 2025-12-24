Bilancio del Comune di Casalecchio di Reno

Il Comune di Casalecchio di Reno ha approvato il bilancio preventivo 2026-2028, che prevede investimenti e nuove prospettive per il territorio. La manovra per il 2026 ammonta a oltre 49 milioni di euro, di cui 39.268.462 euro per la parte corrente e 12.620.147 euro per gli investimenti, con oltre 10 milioni destinati al solo 2026.

L’amministrazione ha mantenuto invariati tributi e tariffe per tutelare il ceto medio e le fasce più deboli, garantendo la continuità dei servizi. previsto un incremento del 5% del fondo destinato ad ASC InSieme per gli interventi sociali, mentre gli adeguamenti dei costi dei servizi sono stati riassorbiti dal bilancio comunale.

A partire da aprile, il Comune introdurrà l’imposta di soggiorno, con entrate previste di 50mila euro, che saranno destinate alla valorizzazione della città. previsto l’avvio di un’analisi sulla mobilità, con particolare attenzione alla mobilità pedonale e ciclabile. Sono inoltre previste opere pubbliche, come la realizzazione della nuova palestra polivalente dell’istituto comprensivo Ceretolo.

Il sindaco Ruggeri ha spiegato che il bilancio è stato pensato per sostenere la comunità, riassorbendo gli adeguamenti Istat e senza aumentare le tariffe. L’assessora al Bilancio Concetta Bevacqua ha aggiunto che la manovra mette al centro la coesione sociale e non contiene aumenti tariffari e tributari.

L’imposta di soggiorno è stata criticata dalle opposizioni, che ritengono che possa complicare la vita ad albergatori e gestori di bed & breakfast, oltre a oberare di lavoro i dipendenti comunali. Alcuni ritengono che potrebbe disincentivare il turismo piuttosto che favorirlo.