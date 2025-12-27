Bilancio Comune San Giorgio Piacentino

Il Consiglio Comunale di San Giorgio Piacentino ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028, dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione. La politica tributaria e fiscale del Comune è improntata sulla conferma delle imposte e tasse, ad eccezione del canone mercatale, che verrà ridotto in via sperimentale per l’anno 2026.

L’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF resta invariata allo 0,70%, come ridotta in precedenza, con esenzione per i contribuenti con reddito fino a 10.000 euro. Le aliquote IMU sono state confermate per l’anno 2026. Il sindaco Donatella Alberoni ha espresso soddisfazione per l’approvazione unanime del bilancio entro il 31 dicembre 2025, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione a garantire lo stesso livello di servizi offerti a cittadini e imprese, senza aumentare l’imposizione fiscale.

Il Comune sta inoltre riducendo l’indebitamento, con la fine di un prestito obbligazionario e la riduzione del debito medio per abitante e del costo annuo pro-capite degli abitanti. Sono stati realizzati importanti progetti, come l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, e sono in programma nuovi progetti, come il restauro del Castello e la realizzazione di ciclovie di interesse regionale. L’approvazione del bilancio entro la fine dell’anno consente al Comune di essere pienamente operativo dal 1° gennaio 2026 per raggiungere gli obiettivi strategici e operativi.