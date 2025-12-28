7 C
Bilancio Comune Sabbioneta

Da stranotizie
Il Bilancio del Comune di Sabbioneta per il 2026 si basa su alcune linee guida precise, tra cui tasse invariate e riduzione progressiva del debito dell’Ente, nonché più risorse per progettazioni e manutenzioni ordinarie. Questo schema è stato approvato durante l’ultima seduta dell’anno.

Tra i punti salienti del Bilancio figura l’aumento delle spese per il sociale. Inoltre, il documento prevede la prosecuzione della programmazione triennale delle opere pubbliche, che includerà progetti già candidati a finanziamenti sovracomunali per la manutenzione delle strade, la caserma dei Carabinieri, l’area camper, il centro sportivo e il camminamento ai piedi delle mura della Città Ideale.

Nel 2026 sarà data particolare attenzione alla chiusura dei progetti PNRR e alla prosecuzione dell’attuazione del protocollo d’intesa con Regione Lombardia per realizzare il distretto del legno. Questo progetto renderà la Piccola Atene un punto di riferimento a livello nazionale per la formazione avanzata nel settore del legno, valorizzando la filiera produttiva e creando sinergie tra mondo accademico, imprese, istituzioni e territorio.

