Bilancio Comune Lucca

Il consiglio comunale di Lucca ha approvato il Bilancio di previsione, che definisce gli ambiti di intervento e le risorse allocate per l’anno in corso. Il documento rafforza le politiche sociali, con un aumento del 5% della spesa corrente rispetto all’anno precedente, e incrementa gli investimenti sul territorio, che ammontano a 80,5 milioni di euro, senza aumentare la tassazione locale.

Il sindaco Mario Pardini ha dichiarato che il bilancio contiene elementi fondamentali, come il presidio sul sociale e un programma di investimenti ambizioso, che mira a svecchiare le infrastrutture e a portare risorse e lavoro sul territorio. L’80% degli interventi è destinato alla riqualificazione e messa in sicurezza delle frazioni.

La spesa per il sociale rappresenta il 23% del totale, con un contributo di 400.000 euro all’anno per tre anni per l’affitto e 50.000 euro per sostenere le famiglie con figli o parenti disabili. Gli investimenti aumentano, con 80,6 milioni di euro previsti per il 2026, tra cui il nuovo palazzetto dello sport, l’edilizia scolastica e il recupero funzionale della Manifattura Nord.

Nella viabilità, sono previsti 2,4 milioni di euro per il tratto B dell’asse suburbano, 6 milioni di euro per il collegamento fra via Martiri delle Foibe e via delle Ville e 5,8 milioni di euro per nuove asfaltature. Le opere di difesa del suolo assorbiranno 2,3 milioni di euro. Le tariffe per i servizi comunali restano invariate, con l’unica manovra prevista sulle tasse riguardante l’utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno per calmierare la tassa sui rifiuti.

L’assessore al Bilancio Moreno Bruni ha aggiunto che l’amministrazione ha aumentato l’organico della Polizia Municipale e ha investito nel sistema di videosorveglianza. Il debito aumenta, ma l’amministrazione intende reperire risorse con altre forme di finanziamento per abbassarlo. La salute del bilancio è confermata dai tempi di pagamento dei fornitori, che è di 19,16 giorni in meno rispetto alla scadenza della fattura.