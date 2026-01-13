Bilancio Comunale: investimenti per il futuro

Il bilancio di previsione 2026-2028 è stato approvato, un documento fondamentale per il futuro del Comune. Con un volume complessivo di circa 11 milioni di euro, questo bilancio guarda al futuro, consolida il presente e non dimentica i più fragili. La giunta guidata da David Bacci ha spiegato che si è riusciti ad approvare il bilancio entro la fine dell’anno, evitando l’esercizio provvisorio, un risultato che garantisce continuità amministrativa, programmazione efficace e maggiore efficienza nella gestione delle risorse.

Il bilancio è il frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto la giunta, tutte le aree comunali con i rispettivi responsabili e i consiglieri comunali attraverso le commissioni consiliari. Un punto chiave del bilancio è che tutte le opere pubbliche saranno finanziate con risorse proprie senza attivare nuovi mutui e senza aumentare la pressione fiscale. Ciò significa che l’Irpef rimarrà invariata, l’Imu senza ritocchi e il canone unico patrimoniale fermo.

Il Comune potenziará la pulizia del quartiere con l’assunzione di un altro operaio entro la fine di gennaio. Tra le opere pubbliche finanziate ci sono la messa in sicurezza di via Primo Maggio a Lorenzana, lo spazio festa Laura, le asfaltature di strade, il parcheggio dell’area sportiva di Cenaia e l’efficentamento energetico del palazzo comunale. Inoltre, saranno effettuati interventi sulla rete di pubblica illuminazione e altre opere importanti con finanziamenti, come il recupero del San Michele e la palestra sportiva a Cenaia. Il Comune riceverà anche 20mila euro per le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti.