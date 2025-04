BigMama, testo e audio di San Junipero: singolo dedicato alla fidanzata Lodovica

BigMama, con la sua canzone “San Junipero”, dedica un brano d’amore alla sua fidanzata Maria Lodovica Lazzerini, ispirato all’episodio saffico di Black Mirror. La rapper apre il pezzo dichiarando di essere “la radio meno romantica” e facendo riferimento a una richiesta della sua ragazza per una canzone d’amore. Il testo inizia con una promessa dolce: “E se di anni ne restano zero, bimba, ti porterò al San Junipero”, creando un’atmosfera romantica e sognante, arricchita da immagini di stelle e di una vita insieme.

Tuttavia, il brano include anche una forte componente di denuncia sociale, affrontando le sfide di una relazione in Italia: “Voglio famiglia con te, ma siamo in Italia. Qua il problema siamo io e te, mica la mafia”. La rapper esprime il desiderio di costruire una vita insieme, con immagini di una villa e di una famiglia, proponendo un sogno che si scontra con la realtà.

Il ritornello è accattivante, ma il pezzo cresce in complessità man mano che viene ascoltato. BigMama gioca con paradossi e immagini poetiche per rendere il suo messaggio ancora più incisivo. Oltre agli aspetti romantici, c’è una riflessione sulla libertà e sull’indipendenza, dove l’amore è celebrato ma anche contestualizzato in una società complicata.

In sintesi, “San Junipero” è un pezzo audace che combina affetti personali e questioni sociali, rappresentando una voce nuova nel panorama musicale italiano.