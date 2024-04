BigMama parla dell’addio di Amadeus alla Rai e di Lady Gaga

BigMama, ospite al Lovers di Torino, ha parlato di Amadeus e di Lady Gaga, come ripreso da Gay.it.

“Ero incollata alla tv e c’era lei. Con Lady Gaga ho iniziato a dubitare della mia eterosessualità. È andata a finire bene ovviamene, mi piace la f1ga“. Sul Festival di Sanremo, BigMama ha precisato: “Un frullatone di emozioni. Torni sfinita da quella settimana, ho vomitato per sette giorni dopo Sanremo ma adesso sto bene e posso raccontarlo“, mentre sull’addio di Amadeus alla Rai ha aggiunto: “Mi dispiace tanto perché è stato un ottimo direttore artistico. Ha dato spazio a tantissimi giovani che solitamente vengono considerati diversi. Ha voluto una ragazza queer che ha un corpo non conforme per gli standard della società, crede nei diritti dei giovani, ci teneva così tanto alla mia storia, alla mia voce, al mio messaggio, ha deciso di vedere la luce in me“.

BigMama sarà fra le conduttrici del Concertone del Primo Maggio (la prima parte, quello senza diretta televisiva), ennesimo successo della cantante.

“Per me è fondamentale, il nostro problema in comune oltre al bullismo è stato anche il fatto che ci siamo sentite sole. Le persone ci facevano del male e noi non ne parlavamo con nessuno, anche perché forse non avevamo dei punti di riferimento. Accendevo la tv e persone come me non ce n’erano, e quando c’erano vestivano panni che non erano i miei. Ragazze prese in giro, comici, il Gabibbo. La rappresentazione è tutto. Se un bambino, una bambina, accende la tv, vede qualcuno e pensa “guarda mamma, è come me e ce l’ha fatta”, è importantissimo”. “Spero di aver fatto qualcosa anche io a Sanremo. Ricevo tanti messaggi belli da persone che si sono sentite rappresentate. Credere di aver fatto qualcosa di buono è difficile, io sono all’inizio della mia storia, vorrei cambiare tantissime cose, nel mio piccolo e nella mia umiltà ci provo“.