BigMama, Maria Lodovica Lazzerini è la sua fidanzata: “Sentire il suo nome accanto al mio è bellissimo”

“Di BigMama, Maria Lodovuca Lazzerini…“, recita così Amadeus quando presenta la canzone La Rabbia Non Ti Basta durante il Festival di Sanremo, dato che il brano è stato scritto dall’artista insieme alla sua fidanzata.

“Il brano è nato per l’esigenza di comunicare qualcosa. È stata una sessione in studio veloce, in due o tre ore avevamo il pezzo. Ho scritto io il testo, ci tengo molto, in studio c’era la mia ragazza che è una bravissima autrice e mi ha aiutata con le melodie. Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà bellissimo”.

Ha dichiarato BigMama durante una conferenza stampa.

“È un pezzo che dovevo a me, prima di questo non avevo mai parlato di me con il cuore in mano così. In tutte le fasi della mia vita, nessuno mi ha mai detto scusa o dato motivazioni per ciò che subivo. Bisogna credere in sé stessi nel modo più profondo possibile e io ci tenevo a farlo in modo universale. Io arrivo dal rap e di solito uso parole taglienti dirette, ma questa volta ci tenevo ad arrivare a più livelli, ecco perché ho fatto una scelta pop con testi più smussati”.

BigMama, Maria Lodovica Lazzerini è la sua fidanzata

La cantante ha poi aggiunto:

“Io non parlo solo alle persone grasse, parlo come donna, come persona queer, parlo come persona che arriva dalla provincia e poi vabbè, sì sono anche grassa. […] Le donne vengono criticate storicamente in quanto donne, è il patriarcato. La società si basa sull’idea di governare una donna e controllarla. Ci sono cantanti, attori, musicisti e sono grassi, ma vengono giustamente riconosciuti come cantanti, attori, musicisti. Invece se parliamo di una donna, quella diventa una musicista grassa. È assurdo”.

Questa è stata la reazione di Maria Lodovica Lazzerini appena ha visto la sua ragazza sul palco del Teatro Ariston: