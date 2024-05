BigMama è un toccasana per Alessandra Amoroso che la ringrazia pubblicamente

La collaborazione fra BigMama e Alessandra Amoroso si preannuncia essere una hit e l’anteprima, udibile grazie ai fan che hanno registrato l’esibizione ai Battiti Live, spacca e non vedo l’ora che sia venerdì per poterla ascoltare su Spotify.

BigMama e Alessandra Amoroso: Mezzo Rotto è la nuova hit dell’estate https://t.co/ghJ0QAboGE #BattitiLive — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 26, 2024

Quel che BigMama è riuscita a fare con Alessandra Amoroso va però oltre la papabile hit da disco di platino, dato che è riuscita a renderla…simpatica. Perché sì, AleAmo è una bravissima cantante e sicuramente una bellissima persona, ma non è mai stata famosa per l’autoironia, quantomeno sui social.

È una Millennial e da tale non è riuscita (almeno inizialmente) a stare al passo coi trend. Quando anni fa uscì la parodia di Mi Sveglio Ancora Truccata del brano Camera 209 la cantante non stette al gioco e quando su TikTok diventarono virali alcune sue risposte date ai fan (ad esempio: “che sicuramente leggerò stai tranquilla e serena” / “non posso farlo a te altrimenti gli altri ci rimangono male“) la cantante rispose dichiarando di essere stata vittima di cyberbullismo perché, in mezzo agli sfottò, qualcuno le aveva augurato le peggio cose. Un clima pesante che purtroppo si è portata dietro anche al Festival di Sanremo quando ha deciso di leggere la lista delle offese che gli hater le avevano rivolto sui social.

Alessandra Amoroso, l’arrivo di BigMama nella sua vita e le belle parole per lei

In concomitanza con Sanremo però la cantante ha iniziato a sbloccarsi cavalcando il nuovo tormentone che la riguardava (“IO vivo ogni secondo come l’ultimo secondo, IO..“) giocando anche col suo cognome “Alessandra Sanremoso”, ma è con l’arrivo di BigMama che da perfetta Millennial si è trasformata in una della GenZ. La rapper è riuscita a “svecchiarla” e a renderla simpatica. Ora riesce a ridere pure quando BigMama la chiama Alessandra Puzzettoso o Alessandra Lesbicoso alludendo a un loro matrimonio.

“Sono felice di questa collaborazione perché io e lei ci vogliamo davvero tanto bene. Io e Alessandra siamo quasi sposate, Alessandra Lesbicoso“, ha dichiarato BigMama a un evento privato. “Te lo dico davanti a queste persone che hanno fatto veramente tanto per me in questi quindici anni e ti dico che anche tu hai contribuito tanto a quella che sono in questo ultimo periodo“, ha ringraziato Alessandra Amoroso, “In quest’ultimo periodo cerco di dare una miglioria a me stessa, a volte ci riesco, a volte no. Cado spesso. Però ti ringrazio!“.

Se questa è la nuova Alessandra, ci piace.