BigMama e Rosa Chemical fanno richiesta alla Rai

BigMama e Rosa Chemical, due artisti molto apprezzati dalla GenZ, hanno fatto una stessa richiesta alla Rai: creare un concorso separato per scegliere la canzone da presentare all’Eurovision Song Contest. BigMama, che quest’anno commenterà l’Eurovision insieme a Gabriele Corsi, ha espresso la sua opinione su TeleSette, dichiarando che il Festival di Sanremo è il festival più bello, ma il pubblico è diverso da quello dell’Eurovision. Secondo lei, non è il modo giusto di selezionare la canzone. Nonostante sia felice per i successi passati, sostiene che l’Eurovision richiede un diverso tipo di carica, con brani che portino maggiore messaggio e spettacolo.

Rosa Chemical ha condiviso una visione simile: ha affermato che il modo attuale di selezionare l’artista per l’Eurovision è errato e ha proposto la creazione di un contest dedicato. Ha sottolineato che il pubblico di Sanremo non coincide con quello dell’Eurovision e che non ha senso che la canzone vincitrice di Sanremo venga automaticamente inviata a competere in Europa. Indica che se partecipasse a Sanremo, porterebbe un pezzo più tradizionale, mentre per l’Eurovision sarebbe più incline a presentare qualcosa di più internazionale.

Entrambi gli artisti sostengono che la Rai dovrebbe davvero considerare l’idea di un concorso separato, poiché mandare automaticamente la canzone vincitrice di Sanremo all’Eurovision non ha senso data la diversità dei pubblici e delle aspettative degli eventi.