BigMama è bisessuale e fidanzata con una donna: “Per un cantante gay è più difficile fare coming out”

BigMama, la rapper di Avellino che ha conquistato il palco del Festival di Sanremo insieme ad Elodie, fa orgogliosamente parte della comunità LGBT+. Nel corso della sua carriera, infatti, non ha mai fatto mistero di stare insieme ad una ragazza.

BigMama, chi è la cantante con cui duetterà Elodie a Sanremo https://t.co/q9PVYeZrdF #Sanremo2023 — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 28, 2023

“Gli uomini mi fanno paura, perché tutte le cose brutte che mi sono capitate le ho subite da loro, sono stata anche toccata e palpata in metro, le donne al massimo ti insultano sui social. Se non ci fossero gli uomini potrei uscire anche nud@. Se sono lesbica? No, bisessuale. E qui si capisce che la s3ssualità non è una scelta, perché sì, dopo quello che ho detto sembrerà strano, ma mi piacciono anche gli uomini”.

Ha confessato a RollingStone, al Corriere della Sera ha invece aggiunto:

“Mi ponevo problemi sulla mia s3ssualità quando ero piccola e abitavo in un paesino in provincia di Avellino. Ma appena mi sono trasferita a Milano per l’università, ho cominciato a vivere la mia vita senza paranoie”.

BigMama: “Per un cantante gay è più difficile fare coming out”

La rapper ha poi sottolineato come nel mondo della musica e del cinema per un uomo gay o bisessuale fare coming out sia più difficile rispetto a una donna.

“Purtroppo per gli uomini gay è più complicato. L’Italia non è ancora pronta, ci sono ancora troppi stereotipi legati alla mascolinità: per una parte del pubblico, spesso un cantante o un attore che fa coming out perde credibilità”.

Cantanti orgogliose di essere queer sono molteplici (Paola Turci, Madame, Ariete, Gianna Nannini, Giordana Angi, Laura Bono, BigMama…), cantanti uomini apertamente gay, invece, sono molti meno.