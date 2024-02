BigMama confessa di aver avuto una cotta per una cantante di Sanremo: “Ero innamoratissima di lei”

BigMama è stata una rivelazione del Festival di Sanremo 2024 e se la sua musica non vi ha conquistato probabilmente vi ha conquistato la sua personalità dato che fra interviste e battute ha strappato molti sorrisi. Vi ricordo che ha confessato, nel primo pomeriggio in diretta su Rai1, di trovare delle difficoltà a farsi il bidet a causa delle unghie lunghe.

In quei giorni sanremesi ha incontrato anche vari speaker radiofonici, fra questi Cecilia Cantarano per Radio Italia, che l’ha invitata a giocare al gioco ‘d’accordo / non sono d’accordo’. Alla domanda diretta: “Tra i cantanti e le cantanti in gara ce n’è uno o una per cui da piccola avevi una cotta?”. La risposta è stata affermativa. “Sì. Ma devo dire anche chi? Sì, voglio dirlo… Annalisa! Da piccola ero innamoratissima di Annalisa. Mi piaceva tantissimo”.

@radioitalia Big Mama: “Ma devo dire anche chi?” 🫢 #Sanremo2024 #fuorisanremoING #bigmama @Cecilia Cantarano☀️ @BigMama #perte ♬ suono originale – Radio Italia

BigMama e la fidanzata Maria Lodovica

Classe 2000, BigMama ha 23 anni ed è apertamente bisessuale anche se ha confessato di aver amato solo una persona nella sua vita che è l’attuale fidanzata Maria Lodovica Lazzerini con cui ha scritto il brano La Rabbia Non Ti Basta con cui ha partecipato a Sanremo.

“Il brano è nato per l’esigenza di comunicare qualcosa. È stata una sessione in studio veloce, in due o tre ore avevamo il pezzo. Ho scritto io il testo, ci tengo molto, in studio c’era la mia ragazza che è una bravissima autrice e mi ha aiutata con le melodie. Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà bellissimo”.