“Vengo da una famiglia per niente benestante, sono donna, grassa, rapper e queer: le ho tutte“, si è presentata con questa ironia BigMama fra le pagine del Corriere dove ha confessato di aver avuto un tumore due anni fa.

“Ho scritto il mio primo brano a 13 anni dopo che alcuni ragazzini mi hanno tirato delle pietre addosso per il mio aspetto fisico. […] Nella mia musica mi piace mettere sempre messaggi forti e questo è un pezzo che chiude un cerchio di rivalsa. Il senso è quello di non avere paura di credere in se stessi, di non farsi condizionare da quello che pensano gli altri; è anche un modo per scusarmi con la me bambina: se ti dicono che non puoi cantare perché sei grassa, perché sei donna, perché vieni da un paesino, fregatene”.

A domanda diretta “Giorgia Meloni è al Governo, qualcosa sta cambiando?” BigMama ha risposto: “Sono lesbica, non penso che lei sia la donna giusta“.

BigMama: “Ci tengo a normalizzare il posto delle persone grasse in tv”

“Ci tengo a normalizzare il posto delle persone grasse in tv: quando ero piccola, erano sempre i pagliacci della situazione; io stessa ci credevo, avevo sviluppato un’autoironia tossica, mi sminuivo. Ora quando un bambino mi dice che da grande vuole diventare come me, mi emoziono. Perché un riferimento del genere, io, non l’ho mai avuto. Ma c’è da credere nei propri sogni. […] Quando il mondo ti odia e le persone ti odiano, la prima risposta è l’odio: odiavo il mondo, odiavo gli altri, odiavo me stessa. Nei miei primi testi c’era tantissimo rancore, pensavo all’autolesionismo, al suicidio, sfogavo la rabbia su me stessa. Ma poi ho capito che le energie negative vanno trasformate in positive, che gli altri ti giudicano anche in base a come ti senti, a come ti presenti, in base alla proiezione che hai di te stessa. Per questo oggi dico che la rabbia non ti basta”.

A Sanremo durante la serata delle cover, BigMama canterà Lady Marmalade con Gaia, La Niña e Sissi. “Tre giovani artiste, come me. Siamo amiche, altro che gelosie. Purtroppo per le donne nella musica c’è poco spazio, e si è portati a pensare che siamo tutte in competizione. Ma mi piacerebbe dimostrare che noi ragazze possiamo un palco di questa portata“.