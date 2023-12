BigMama a Sanremo 2024, Amadeus rivela l’aneddoto: “Nessuno sapeva niente”

BigMama sarà una delle debuttanti della 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano La Rabbia Non Ti Basta.

BigMama è bisessuale e fidanzata con una donna: “Per un cantante gay è più difficile fare coming out” https://t.co/iHQxMudbu7 — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 13, 2023

Ospite a Sanremo Giovani per annunciare il titolo del singolo, BigMama ha confermato l’aneddoto raccontato da Amadeus, ovvero che lei quest’anno aveva presentato il brano non per il Festival di Sanremo 2024, ma per la categoria giovani. E quando non si è vista fra i finalisti è andata in depressione e si è comprata un cane.

“È stata fenomenale lo scorso anno con Elodie al Festival, lei è pazzesca, fa ballare tutti” – ha esordito Amadeus – “BigMama ha vissuto l’esperienza di Sanremo Giovani, ma mai arrivando qua fermandosi sempre alle selezioni di Via Asiago, quelle che da 800 candidati arrivano a 40. Poi quest’anno ho ascoltato la canzone, quella che presenterà a Sanremo, e ho deciso di prenderla e inserirla subito fra i Big”.

“Io ho pensato che non mi avesse preso e dalla depressione ho comprato un cane, lo dico“, l’ironica reazione della rapper che, come sappiamo, è apertamente queer e bisessuale dichiarata.

“Vi spiego come è andata: lei si era iscritta a Sanremo Giovani e ho pensato se la elimino mi odierà. E quindi ho detto: non la prendo, ma prendo la sua canzone. Nessuno sapeva niente. Quando lei non ha letto il suo nome nell’elenco dei ragazzi [che erano passati a Sanremo Giovani, ndr] quel giorno mi fischiavano le orecchie”.

“Io sono campana, ho fatto un po’ le mie cose, le mie magie“, la replica della cantante. “Io quella canzone l’ho presa e l’ho messa fra i Big. Ma non sapeva niente. Lo ha scoperto in diretta durante il Tg1 dello scorso 3 dicembre“, ha continuato Amadeus. “Speriamo di essere la voce di chi non ha voce quest’anno“, ha chiuso lei.

Lo stesso destino di BigMama è stato riservato anche a Maninni e Alfa, tutti esordienti che Amadeus ha voluto subito fra i Big. Le aspettative su loro, quindi, sono alte.