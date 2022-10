Pinguini Tattici Nucleari a San Siro: biglietti quasi esauriti in poche ore, in Italia è esplosa la Pinguini-mania.

La prima volta non si scorda mai. Sarà indimenticabile il debutto in uno stadio per i Pinguini Tattici Nucleari, la band guidata da Riccardo Zanotti che solo una manciata di anni fa suonava ancora nei locali, davanti a poche decine di persone. Oggi la band, complice il grandissimo exploit di Sanremo 2020 e poi la conferma degli anni successivi, è una delle realtà più apprezzate da giovani e meno giovani e ha conquistato un traguardo straordinario: il primo concerto in uno stadio, a San Siro, nel 2023. Un appuntamento imperdibile che ha visto il pubblico rispondere alla grande, con biglietti polverizzati in poche ore.

Pinguini Tattici Nucleari a San Siro: sale la febbre per la band

La data, unica, finora fissata (in attesa di un eventuale bis da annunciare nei prossimi giorni) è quella dell’11 luglio 2023. Nonostante sia un martedì, i fan dei Pinguini non si sono fatti scoraggiare e hanno risposto all’annuncio con una corsa al biglietto degna dei Coldplay o dei Måneskin.

Pinguini Tattici Nucleari (ph. Adriana Tedeschi)

Basti pensare che dopo un’ora dall’apertura della prevendita già 15mila biglietti erano stati polverizzati. Dopo due ore si era saliti a 35mila, e oggi ci stiamo avviando verso un tranquillissimo sold out. Un risultato clamoroso ed eccezionale, che dimostra quanto affetto siano riusciti a conquistare Riccardo Zanotti e compagni, forse la vera band più rappresentativa per un’intera generazione, quella a cavallo tra Millennials e Generazione Z. Per poter acquistare i biglietti ancora rimasti disponibili, visita il sito TicketOne.

Riccardo Zanotti pronto al debutto a San Siro

L’appuntamento della prossima estate sarà l’apice di carriera per i Pinguini Tattici Nucleari, ovvero Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati, Lorenzo Pasini e il leader, Riccardo Zanotti. In particolar modo per il cantautore bergamasco sarà una sorta di debutto a casa, visto che non ha mai nascosto il suo tifo per l’Inter (oltre che la sua simpatia per l’Atalanta).

Al posto di Lukaku o Lautaro, però, l’11 luglio sul prato verde del Meazza ci sarà lui, a raccogliere l’ovazione della gente e a riscaldare i cuori di decine di migliaia di persone. Per il momento più importante della sua carriera, in attesa di capire se anche dopo San Siro ci sarà o meno un futuro per i Pinguini, visto le voci circolate la scorsa estate su una possibile separazione.