Biglietti Inter-Barcellona e finale di Champions: come acquistarli, prezzi

Archiviata la sfida con il Bayern, l’Inter ha raggiunto le semifinali di Champions League e sogna di arrivare alla finale a Monaco. La partita di andata contro il Barcellona si giocherà il 30 aprile in trasferta, mentre il ritorno si terrà il 6 maggio a San Siro, che ha già registrato il tutto esaurito nell’incontro contro i tedeschi, col miglior incasso nella storia del club.

I biglietti per la semifinale Inter-Barcellona saranno in vendita a partire dalle 15 di giovedì 17 aprile, iniziando dalla fase 1, riservata agli abbonati Serie A 24-25. La fase 2 sarà per gli abbonati Serie A 24-25 con posti UEFA, esclusivamente online. Alcuni settori saranno riservati dalla UEFA e pertanto non potranno essere confermati per gli abbonati di determinati settori. Il 22 aprile, dalle 12 alle 15:30, gli abbonati coinvolti potranno acquistare posti disponibili.

Nella fase 3, gli abbonati Plus Serie A 24-25 e i soci Inter Club potranno acquistare biglietti il pomeriggio del 22 e il 24 aprile. Gli abbonati Plus potranno comprare due biglietti a testa, mentre i soci Inter Club fino a quattro. Nella fase 4, dal 25 aprile, i possessori della tessera “Siamo Noi” attiva potranno acquistare biglietti.

Infine, per la finale di Champions League a Monaco il 31 maggio, la maggior parte dei biglietti andrà ai tifosi delle squadre finaliste e al pubblico generale tramite sorteggio. Saranno disponibili 38.700 biglietti per il pubblico, con prezzi che variano da 70 € a 950 €. I biglietti per spettatori disabili costano 70 € e includono un accompagnatore.