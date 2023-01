Biglietti di ritorno al Grande Fratello Vip: ce ne sono ancora due, ecco chi potrebbe averli

I biglietti di ritorno sono diventati ormai un classico del Grande Fratello Vip. Se gli anni scorsi i fortunati possessori erano generalmente uno ad edizione, quest’anno gli autori hanno deciso di rovinarsi e di concederne non uno, non due, non tre, bensì quattro.



Quattro biglietti non dati a casaccio. I primi due sono stati consegnati al gruppo di vipponi entrati a settembre. Uno è stato dato al gruppo degli uomini e l’altro al gruppo delle donne. Ad oggi sono stati entrambi rivelati dato che il primo l’ha beccato Charlie Gnocchi, mentre il secondo Wilma Goich. Il pubblico li ha però eliminati e una volta rientrati grazie ai biglietti di ritorno, li ha eliminati nuovamente.



Biglietti di ritorno, ce ne sono ancora due

Chi possiede quindi gli altri due biglietti di ritorno? Gli autori hanno deciso di consegnarne uno al gruppo di sei entrato a novembre e uno al gruppo di sei entrato a dicembre. Considerando che Luciano Punzo (del gruppo novembrino) e Riccardo Fogli e Dana Saber (del gruppo dicembrino) sono usciti senza biglietti, quei due sono ancora in Casa.

Uno lo possiede quindi una persona fra: Edoardo Tavassi, Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Luca Onestini; mentre un altro appartiene ad uno fra Milena Miconi, Andrea Maestrelli, Nicole Murgia e Davide Donadei.

Indi per cui i vipponi entrati a settembre (quindi Alberto De Pisis, Attilio Romita, Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria; Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, George Ciupilan e Nikita Pelizon) non hanno nessuna possibilità di rientrare grazie a questi biglietti.

Chi lo aveva nelle passate edizioni

Il bussolotto col biglietto di ritorno non è una novità di questa edizione, dato che l’esperimento è stato proposto al Grande Fratello Vip anche durante la seconda, la terza, la quinta e la sesta edizione.

Il primo anno andò a Lorenzo Flaherty (rientrato in gioco dopo un mese) gli altri anni, invece, i biglietti si sono rivelati due flop. Nell’edizione condotta da Ilary Blasi il bussolotto lo pescò Maurizio Battista che si ritirò dopo tre settimane, rendendo di fatto nullo il biglietto. Nel 2021, invece, il biglietto di ritorno lo prese Pierpaolo Pretelli che non ha mai avuto modo di utilizzarlo perché arrivato fino in finale senza mai perdere un televoto. L’anno scorso i biglietti sono stati per la prima volta due. Quello femminile lo prese Miriana Trevisan, quello maschile Davide Silvestri.