Biglietti di Mew e Matthew sull’addio ad Amici: il dettaglio che viene notato

Continua a far parlare l’addio di Mew e Matthew alla scuola di Amici. Durante l’ultima registrazione del talent, Maria De Filippi ha spiegato che i due cantanti hanno lasciato il programma per motivi personali, ma non ha fornito ulteriori dettagli. I fan della trasmissione però sono curiosi e molto attenti, più efficienti dell’indimenticata Jessica Fletcher e hanno notato dei dettagli particolari nell’ultimo daytime di Amici (che potete vedere qui). Alcuni utenti hanno visto dei biglietti che sarebbero stati scritti da Mew, Matthew e Holy, i ragazzi che hanno lasciato la scuola nelle ultime settimane.

Amici di Maria, i biglietti di Mew e Matthew.

Ma cosa hanno scritto i due innamorati nei loro biglietti “di addio”? Stando alle ricostruzioni delle fan, Mew avrebbe scritto: “Credete nei vostri sogni. Fuori… Vi amo tutti immensamente“. Praticamente illeggibile invece la lettera scritta da Matthew. Secondo gli ultimi rumor Mew e il fidanzato avrebbero deciso di abbandonare la casetta e il talent per vivere in serenità la loro storia lontani dalle telecamere. Se così fosse non potevano aspettare qualche mese?

ANALISI BIGLIETTINO MIU frase 1:

“Portate il vostro coro e più….” ?

frase 2:

“Credete nei vostri sogni”

frase 3:

“Fori/fuori *scarabocchio* …. e vostro

wow” ?

frase 4:

“vi amo immensamente” mi sa che solo la seconda e la quarta sono giuste, voi che dite? 💀 pic.twitter.com/BjsenBLg0k — M~mewmatthewera (@mewmatthew24) January 15, 2024

3 fraze “credete nei vostri sogni”

ultima fraze “ vi amo tutti immensamente” #amici23 pic.twitter.com/gvS57R7gih — i due asinelli 🖤 (@mewemattheww) January 15, 2024

secondo me in sti due muri hanno tutti i biglietti e letterine di chi ha lasciato il programma (nel primo si vedono qurlli holy,matt e mew ed altri,nel secondo uno di stella e uno forse di holy)#amici23 pic.twitter.com/4jKS5FlGFV — cla || alleanza era 🕸🩸🎸 (@Lovlie_Claire_) January 15, 2024

Io leggo “vi amo tutti immensamente”🥹 CIAO IO MI BUTTO#amici23 pic.twitter.com/p0GgQNXMNq — Vi✹mew&matthew era (@m3wxm4tthew) January 15, 2024

Nel dubbio il programma va avanti e qualcuno prenderà il posto di Mew e Matthew. Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini hanno chiesto alla produzione di poter far entrare due nuovi concorrenti scelti da loro. Per l’ingresso però servirà il voto di maggioranza anche degli altri professori di canto e ballo: “Il loro ingresso dipende dalla decisione a maggioranza dei docenti di danza e canto che saranno chiamati a votare a favore o contro l’aggiunta dei banchi richiesti dalle loro colleghe“.