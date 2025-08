Biga di Monteleone: battaglia per riportarla in Italia

Nella cornice della battaglia culturale per la restituzione dei tesori artistici, il Comune di Monteleone di Spoleto avanza una richiesta ufficiale per il rientro della Biga, un importante reperto etrusco attualmente custodito al Metropolitan Museum of Art di New York. Dopo due decenni di impegni diplomatici e raccolte di documentazione, il sostegno del Ministero della Cultura rappresenta una novità significativa in questo processo.

La sindaca Marisa Angelini ha annunciato la decisione nel corso di una videoconferenza con i rappresentanti del Ministero, sottolineando l’importanza della biga come simbolo identitario per la comunità locale. Il Comitato interministeriale ha dato il proprio assenso, avviando una cooperazione attiva per riportare il reperto in Italia.

La Biga, risalente al VI secolo a.C., è l’unico esempio intatto di carro cerimoniale etrusco conosciuto. La sua storia racconta non solo l’arte etrusca, ma anche l’identità del territorio sabino. Secondo le indagini storiche, la biga sarebbe stata venduta nel primo Novecento in circostanze poco chiare, contravvenendo già allora le normative italiane sulla tutela del patrimonio culturale.

L’avvocato Tito Mazzetta, che assiste il Comune, ha definito il supporto ministeriale come un’importante convalida della richiesta di restituzione. L’auspicio è che il Metropolitan Museum proceda a una restituzione volontaria, seguendo l’esempio di altre istituzioni internazionali.

Il Comune intensificherà gli sforzi diplomatici e tecnici in collaborazione con il Ministero, mirati a risolvere questa delicata questione. La situazione della Biga di Monteleone costituisce non solo una battaglia legale, ma un richiamo all’importanza di preservare e riconoscere il patrimonio culturale come parte della nostra storia condivisa.