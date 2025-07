Big Tech scommette sull’IA: investimenti e rendimenti in aumento

Il settore tecnologico sta vivendo un periodo di grande fermento, soprattutto grazie agli investimenti sempre più consistenti nell’intelligenza artificiale (IA). Le aziende leader come Microsoft, Meta, Amazon e Alphabet hanno registrato un aumento significativo dei ricavi, trainati dalla crescente domanda di servizi legati all’IA.

Nel secondo trimestre dell’anno, queste aziende hanno visto come l’IA abbia contribuito in modo determinante alla crescita nelle aree della ricerca su Internet, pubblicità digitale e cloud computing. Ad esempio, Microsoft ha annunciato un piano di spesa record di 30 miliardi di dollari per il trimestre corrente, in seguito a risultati superiori alle aspettative nella divisione cloud Azure.

Con l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda, Microsoft ha dichiarato che le vendite di Azure hanno superato i 75 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale, e gli strumenti Copilot per l’IA hanno raggiunto oltre 100 milioni di utenti. Anche Alphabet ha alzato le sue previsioni di spesa annuale a 85 miliardi di dollari, dimostrando la sua fiducia nel mercato dell’IA.

Nel complesso, Meta ha visto un aumento del valore di mercato, mentre Amazon ha subito un calo nonostante l’aumento iniziale. La pressione degli investitori su queste aziende è palpabile, con stime di spesa totale che potrebbero arrivare a 330 miliardi di dollari quest’anno.

Il panorama attuale suggerisce che i giganti tecnologici continuano a scommettere sull’IA come motore cruciale di crescita, mentre la domanda per questi servizi rimane solida, mitigando in parte le incertezze economiche globali.