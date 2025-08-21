Big Tech e OMS: Riformare la Salute Digitale Globale

Un editoriale pubblicato sul British Medical Journal propone di fornire all’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) una struttura dedicata alla gestione delle collaborazioni con le grandi piattaforme digitali. Questa iniziativa mira a garantire un approccio trasparente, responsabile e in grado di massimizzare i benefici per la salute pubblica, affrontando problematiche come conflitti di interesse e l’uso dei dati.

Le aziende tecnologiche come Google, Microsoft, Amazon e Meta sono ormai influenti nel settore sanitario, non solo offrendo servizi software ma anche utilizzando intelligenza artificiale e analisi dei dati per innovare l’assistenza ai pazienti. Gli algoritmi e le piattaforme social hanno un impatto significativo su aspetti come sorveglianza sanitaria, accesso ai servizi e priorità di ricerca, rendendo necessaria una regolamentazione specifica per il mondo digitale.

La Oms ha un approccio attuale alla collaborazione con le aziende tecnologiche, ma esso è frammentato e necessita di aggiornamenti. La struttura esistente, adottata in passato, non offre linee guida specifiche per le tecnologie digitali, a differenza di quanto avviene nel settore farmaceutico. Le autrici dell’editoriale evidenziano che, sebbene ci siano strategie per la salute digitale, queste non affrontano adeguatamente gli aspetti legati alla collaborazione con le Big Tech.

Senza una regolamentazione chiara, l’Oms rischia di incorrere in conflitti di interesse e limitazioni alla concorrenza. È fondamentale che le partnership siano pubbliche e verificabili, e che si adottino audit indipendenti per garantire responsabilità. Inoltre, è necessario garantire l’interoperabilità tra i sistemi, promuovendo standard aperti per ridurre la dipendenza da soluzioni proprietarie. Le autrici suggeriscono la creazione di un gruppo di lavoro per definire confini etici e collaborare nel lungo termine sulla governance della salute digitale.