Big Tech e Intelligenza Artificiale: I Risultati Trimestrali

Negli ultimi giorni, i mercati azionari globali hanno mostrato segni di instabilità, in parte a causa delle nuove politiche tariffarie di Donald Trump e di dati deludenti sul mercato del lavoro. Tuttavia, le principali aziende tecnologiche hanno pubblicato risultati trimestrali incoraggianti, trainati dalle prospettive legate all’intelligenza artificiale (IA).

Il mercato di New York continua a scommettere sulle potenzialità dell’IA, trainando le performance delle big tech. Fra questi, Microsoft ha registrato un incremento del 39% nelle vendite del suo servizio cloud Azure, grazie agli investimenti effettuati nel settore IA, che hanno portato a guadagni complessivi superiori ai 75 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale. Meta ha raggiunto un fatturato di 47,5 miliardi di dollari, sostenuto dalla pubblicità e da strumenti IA come il traduttore e servizi per la creazione di video.

Le proiezioni di Meta indicano spese per 72 miliardi di dollari nel settore IA nel 2025. Al contempo, Microsoft, Amazon e Google hanno pianificato investimenti massicci, complessivamente stimati in 344 miliardi di dollari per il 2025. Microsoft ha investito 24,2 miliardi nell’ultimo trimestre, mentre Amazon ha raddoppiato i suoi fondi a 31,4 miliardi. Google ha fissato il proprio budget a 85 miliardi.

Apple, invece, sembra rimanere indietro con meno di 10 miliardi stanziati in nove mesi. Recentemente, il CEO Tim Cook ha dichiarato l’interesse per possibili acquisizioni per potenziare la divisione IA dell’azienda. Infine, si attende con attenzione l’imminente comunicazione dei risultati di Nvidia, leader nella produzione di microchip per l’IA.