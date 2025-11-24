13 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Spettacolo

Big Show Roller Cars a Decimomannu

Da stranotizie
Big Show Roller Cars a Decimomannu

Il Comune di Decimomannu si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli appassionati di motori e acrobazie: il Big Show Roller Cars. Lo spettacolo promette adrenalina e divertimento per grandi e piccini e farà tappa in città per due weekend consecutivi.

Il Big Show si terrà nel parcheggio dello stadio, in via delle Aie. Il primo appuntamento sarà nel weekend del 29 e 30 novembre, mentre il secondo il 6 e 7 dicembre. In entrambe le giornate di sabato ci sarà una doppia replica alle ore 16:00 e alle ore 18:30. Domenica invece ci saranno tre appuntamenti fissati per le 11:00, le 16:00 e le 18:30.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a non mancare a questa speciale occasione per vivere emozioni forti in famiglia o con gli amici, all’insegna dell’energia e della spettacolarità. Per informazioni dettagliate e l’acquisto dei biglietti, è possibile consultare il sito ufficiale: www.big-show.it.

Articolo precedente
Gadget ecologici: tendenze italiane
Articolo successivo
Novo Nordisk perde l’8% a Copenaghen
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.