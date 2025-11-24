Big Show Roller Cars a Decimomannu

Il Comune di Decimomannu si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli appassionati di motori e acrobazie: il Big Show Roller Cars. Lo spettacolo promette adrenalina e divertimento per grandi e piccini e farà tappa in città per due weekend consecutivi.

Il Big Show si terrà nel parcheggio dello stadio, in via delle Aie. Il primo appuntamento sarà nel weekend del 29 e 30 novembre, mentre il secondo il 6 e 7 dicembre. In entrambe le giornate di sabato ci sarà una doppia replica alle ore 16:00 e alle ore 18:30. Domenica invece ci saranno tre appuntamenti fissati per le 11:00, le 16:00 e le 18:30.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a non mancare a questa speciale occasione per vivere emozioni forti in famiglia o con gli amici, all’insegna dell’energia e della spettacolarità. Per informazioni dettagliate e l’acquisto dei biglietti, è possibile consultare il sito ufficiale: www.big-show.it.