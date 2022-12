Big in gara a Sanremo 2023: come hanno reagito all’annuncio (tutti, tranne uno)

Oggi pomeriggio Amadeus ha annunciato la lista dei 22 Big che saranno in gara il prossimo Festival di Sanremo 2023. A loro, infine, si aggiungeranno le 6 nuove proposte che vinceranno a Sanremo Giovani; per un totale di 28 concorrenti in gara.

Ma come hanno reagito i 22 Big chiamati da Amadeus in diretta nazionale al Tg1?

C’è chi lo ha fatto in maniera professionale con foto inedite realizzate per l’occasione (è il caso di Paola e Chiara, Elodie, ma anche di Mr Rain, Mara Sattei, il duo Colapesce e Dimartino e Lazza); chi mostrando il video reaction dell’annuncio (come Levante e LDA); chi condividendo semplicemente l’annuncio (come I Cugini di Campagna e Anna Oxa); chi realizzando Reel ad hoc (è il caso di Marco Mengoni e degli Articolo 31) e chi – invece – selfie e scritte varie. Fra questi ultimi i Modà, Ariete, i Coma_Cose, Ultimo, Tananai e Leo Gassmann.

A loro si aggiungono Rosa Chemical in mutande, Madame in pantofole e Giorgia che ha affidato a Twitter le reazioni dei suoi famigliari: il padre incredulo e il figlio che tifa un altro.

Unico assente il grande Gianluca Grignani, che scoprirà di essere in gara probabilmente la sera prima del debutto.

Lo amo.

Big in gara a Sanremo 2023

1 Giorgia

2 Articolo 31

3 Elodie

4 Colapesce Di Martino

5 Ariete

6 Modà

7 Mara Sattei

8 Leo Gassman

9 I Cugini di Campagna

10 Mr Rain

11 Marco Mengoni

12 Anna Oxa

13 Lazza

14 Tananai

15 Paola e Chiara

16 LDA

17 Madame

18 Gianluca Grignani

19 Rosa Chemical

20 Coma cose

21 Levante

22 Ultimo