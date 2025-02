Big di Sanremo candidati per rappresentare San Marino all’Eurovision

Il San Marino Song Contest 2025, precedentemente noto come Una Voce Per San Marino, si prepara a scegliere l’artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino alla 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Basilea, Svizzera, nei giorni 13, 15 e 17 maggio. L’evento si svolgerà il 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, con presenti Flora Canto e Francesco Facchinetti come conduttori. La competizione sarà trasmessa su San Marino Rtv, Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.

A contendersi il titolo saranno venti artisti, senza distinzione tra nomi affermati ed emergenti, poiché è prevista un’unica categoria. Secondo fonti, tra le oltre cinquanta candidature, risulta che potrebbero partecipare anche alcuni artisti del recente Festival di Sanremo 2025. Questo non è un evento nuovo, poiché in passato già concorrenti provenienti da Sanremo hanno preso parte alla selezione: nel 2022, Achille Lauro ha rappresentato San Marino con il brano “Stripper”, mentre l’anno scorso la band spagnola Megara ha vinto contro Loredana Bertè.

I nomi degli otto artisti che parteciperanno saranno rivelati durante la conferenza stampa ufficiale il 25 febbraio. Tra i possibili candidati spicca Marcella Bella, che ha già manifestato la sua intenzione di gareggiare, mentre altre voci indicano Gaia. Inoltre, si segnala un potenziale brano con ottime possibilità per l’Eurovision: “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte, che ha destato grande interesse.