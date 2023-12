Big di Sanremo 2024, la lista completa

Con l’annuncio dei Big in gara, il Festival di Sanremo 2024 ha preso ufficialmente forma.

Un cast ricco di belle novità (aumentato per l’occasione a 27, più 3 giovani per un totale di 30 cantanti in gara), fra cui celebri ritorni e debutti importanti. Le aspettative, anche quest’anno, non sono state deluse.

Nel cast dei Big troviamo:

Fiorella Mannoia: Geolier; Dargen D’Amico; Emma Marrone; Fred De Palma; Angelina Mango; La Sad; Diodato; Il Tre; Francesco Renga con Nek; Sangiovanni; Alfa; Il Volo

A loro si aggiungeranno tre giovani che passeranno il turno durante la serata Sanremo Giovani che andrà in onda su Rai1 il prossimo 19 dicembre. In finale sono arrivati: Tancredi da Amici di Maria De Filippi; i Santi Francesi da X Factor; Clara da Mare Fuori, i Bnkr44 che hanno duettato con Sethu durante lo scorso Festival di Sanremo; ma anche lo streamer Grenbaud; gli Omini; Dipinto; Fellow; Jacopo Sol; Vale Lp; Nausica e Lor3n.

Big a Sanremo, Amadeus: “Le serate termineranno alle 2 di notte”

Accanto ad Amadeus troveremo come co-conduttori e co-conduttrici: Marco Mengoni nel corso della prima puntata, Giorgia nel corso della seconda, Teresa Mannino nel corso della terza, Lorella Cuccarini nel corso della quarta e Fiorello per la finale.

Fra gli ospiti Giovanni Allevi e Russell Crowe.

“Ve lo dico, si farà tardissimo quest’anno” – le parole di Amadeus durante la conferenza stampa – “Lo dico adesso: prima delle 02:00 di notte non si chiude. Per una settimana non dormiremo, ma abbiamo un’adrenalina a mille”.

