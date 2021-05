I dati da una parte, la capacità di analisi dell’intelligenza artificiale dall’altra. Perché se è vero che abbiamo sempre più informazioni grazie al moltiplicarsi di strumenti di registrazione e misura, i dati hanno senso solo quando vengono messi a disposizione, letti e interpretati. Ed tempo che facciano la rivoluzione in sanità. Grazie all’intelligenza artificiale potremmo per esempio migliorare l’analisi delle informazioni raccolte tramite tecniche di imaging, combinare quelle che arrivano da più sorgenti in maniera sempre più precisa, e perfino analizzare le enormi e continue produzioni della letteratura scientifica, ottimizzando conoscenze e diagnosi, e quindi terapie. È così che Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT) immagina il futuro che ci aspetta, nella quinta ed ultima puntata del talk “Roche Now”, intervistato da Ennio Tasciotti, scienziato esperto di biotecnologie mediche.

I big data per un accesso più democratico alle cure innovative



Quello che potremmo fare con i big data – rendere davvero la medicina sempre più di precisione e personalizzata – ricorda la fantascienza, eppure “dovrebbe succedere, la scienza ha la direzione giusta per raggiungere questo obiettivo”, dice Metta. Ci arriveremo ma serve tempo, continua l’esperto, riconoscendo che oggi abbiamo la tecnologia e ora quello che serve è scommetterci con investimenti, anche da parte dello stato, trovare degli standard di condivisione, risolvere questioni legali legate alla privacy e alla sicurezza dei dati. “Il futuro che ci aspetta porterà benefici indiscussi e sarà fondamentale per garantire la sostenibilità del sistema sanitario nazionale – conclude Tasciotti – solo unendo i nostri sforzi a quelli di medici e istituzioni riusciremo a migliorare il sistema salute e a continuare questo cammino verso la medicina del futuro”.