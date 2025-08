Big Data e Calcio: Il Futuro della Tecnologia Sportiva

Con l’avanzamento della tecnologia, il mondo dello sport sta vivendo una trasformazione notevole, caratterizzata dall’uso crescente dei big data. Oggi l’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale in molti aspetti sportivi, dalla gestione degli infortuni al miglioramento delle strategie di gioco.

Cenk Ergun, ex direttore sportivo del Galatasaray, è una figura di spicco nella digitalizzazione del calcio in Turchia. Sottolinea come la tecnologia sia diventata fondamentale per il calcio moderno, con applicazioni che migliorano lo scouting e la preparazione alle palle inattive. In contesti come il Liverpool e la NBA, l’intelligenza artificiale viene utilizzata per ottimizzare le performance e analizzare gli infortuni. Nonostante ciò, Ergun sostiene che i dati non possono sostituire l’intuizione umana.

Quando il Galatasaray stava considerando l’acquisto di Victor Osimhen, le analisi predictive sconsigliavano l’investimento. Tuttavia, Ergun ha fatto affidamento sulla propria esperienza e ha deciso di procedere. Questa scelta si è rivelata vincente, contribuendo al trionfo del club nel campionato.

L’esperienza di Ergun illustra le complessità dell’integrazione tra tecnologia e fattori umani nel calcio. Mentre i dati possono offrire insights preziosi, la capacità di saperli interpretare e applicare rimane una competenza irrinunciabile nel mondo sportivo odierno.