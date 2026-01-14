Big Comedy Ring Show ada Ascoli Piceno

Il Teatro Ventidio Basso si prepara a vivere una serata di grandi risate con lo spettacolo “Big Comedy Ring Show – 2° Round”, in scena sabato 24 gennaio alle 21. Lo show riunisce alcuni dei volti più amati di Zelig e Colorado in una sfida esilarante, dove l’unico vero vincitore è il pubblico.

Dopo il successo del primo round, lo show torna ad Ascoli Piceno con un format ancora più dinamico ed energico, una vera e propria “battle” della comicità, in cui saranno gli applausi degli spettatori a decretare il campione della serata.

Il cast è completo e promette uno show di altissimo livello, con Beppe Braida che guiderà il ring della comicità, affiancato da un parterre di comici come Gianluca Impastato, Rocco Ciarmoli, Paolo Casiraghi, I Senso D’Oppio, Gigi Rock, Bruce Ketta e Mauro Villata.

Ognuno porterà in scena i propri personaggi più iconici, alternando stand-up comedy, improvvisazione e sketch irresistibili. Il palco del Teatro Ventidio Basso sarà trasformato in un vero e proprio ring, grazie a un allestimento speciale che ricreerà l’atmosfera di un match.

La vendita dei biglietti sta andando a gonfie vele e i posti disponibili diminuiscono di giorno in giorno, confermando quanto lo spettacolo sia tra i più attesi dal pubblico ascolano.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso, online e in tutti i punti vendita Vivaticket. L’evento è organizzato da Follow Me Events, in collaborazione con Pro Loco Picena e con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.