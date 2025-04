Big Boy, il nuovo ragno gigante e velenoso, arriva dall’Australia.

In Australia è stata scoperta una nuova specie di ragno gigante, soprannominato “Big Boy”, il cui nome scientifico è Atrax robustus. Questo aracnide si distingue per le sue dimensioni impressionanti, raggiungendo circa 9 cm di lunghezza, quasi il doppio rispetto al ragno violino di Sydney, che misura circa 5 cm. Big Boy presenta un corpo robusto di colore nero intenso e zampe molto forti. Le sue ghiandole velenifere sono più grandi del normale e sono in grado di iniettare una quantità di veleno superiore con un solo morso. Le zanne, lunghe e appuntite, aumentano la potenza del morso.

È un ragno notturno e riservato, preferendo nascondersi durante il giorno in luoghi umidi, sia in campagna che in ambito urbano. Sebbene non sia generalmente aggressivo, è pronto a mordere se si sente minacciato. Gli effetti del morso possono includere un forte dolore, gonfiore e rossore, seguiti da nausea e, nei casi più gravi, difficoltà respiratorie, simili a quelli causati dal morso del noto ragno violino di Sydney.

Big Boy si trova prevalentemente nelle zone rurali e nei sobborghi di Sydney, e ama gli ambienti bui e protetti. Costruisce una ragnatela a forma di imbuto in cui si rifugia durante il giorno; questa tela funge anche da allerta per eventuali prede nelle vicinanze, permettendogli di uscire per catturare insetti o altri piccoli animali. La scoperta di Big Boy ha suscitato notevole interesse, non solo per le dimensioni, ma anche per il potere del suo veleno, che potrebbe presentare nuove sfide nel campo medico.