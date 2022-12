Big a Sanremo 2023: i titoli delle canzoni

Amadeus durante la serata Sanremo Giovani ha avuto il piacere di ospitare tutti i Big che si esibiranno sul palco del prossimo Festival di Sanremo.

I 22 artisti hanno così avuto l’opportunità di fare la passerella e di annunciare il titolo del brano con cui gareggeranno all’Ariston. Fra gli autori anche un paio di firme celebri. Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha scritto il brano di Leo Gassmann, mentre Damiano David dei Maneskin ha scritto il pezzo di Mara Sattei.

Big in gara a Sanremo 2023: come hanno reagito all’annuncio (tutti, tranne uno) https://t.co/OVdlai2Bop #Sanremo2023 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 4, 2022

Big a Sanremo 2023, i titoli dei brani in gara

Anna Oxa | Sali (Canto Dell’Anima)

Ariete | Mare Di Guai

Articolo 31 | Un Bel Viaggio

Colapesce e Dimartino | Splash

Colla Zio | Non Mi Va

Coma_Cose | L’Addio

Cugini Di Campagna | Lettera 22

Elodie | Due

Gianluca Grignani | Quando Ti Manca Il Fiato

gIANMARIA | Mostro

Giorgia | Parole Dette Male

Lazza | Cenere

LDA | Se Poi Domani

Leo Gassmann | Terzo Cuore

Levante | Vivo

Madame | Il Bene Nel Male

Mara Sattei | Duemila Minuti

Marco Mengoni | Due Vite

Mr. Rain | Supereroi

Modà | Lasciami

Olly | Polvere

Paola e Chiara | Furore

Rosa Chemical | Made In Italy

Shari | Egoista

Sethu | Cause Perse

Tananai | Tango

Ultimo | Alba

Will | Stupido