Biesse, ricavi 2022 superano 822 milioni. Dividendo di 0,33 euro

– Biesse, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha chiuso il 2022 con ricavi netti consolidati pari a 822,4 milioni di euro +10,8% rispetto al 2021 e +28,2% rispetto al 2020, un EBITDA pari a 90,6 milioni di euro +13,7% rispetto al 2021 con incidenza 11% 10,7% nel 2021, e un utile netto pari a 30,3 milioni di euro 34,2 milioni di euro nel 2021.

“I risultati raggiunti durante lo scorso anno e approvati oggi – commenta il CFO Pierre La Tour – testimoniano come Biesse abbia beneficiato appieno della domanda mondiale di beni strumentali chiudendo il 2022 con volumi che rappresentano il massimo storico, e performances nettamente migliorative rispetto alle previsioni del Piano Strategico”.

“Sebbene questa performance, davvero soddisfacente perché si confronta con un 2021 già eccezionale, rappresenti di per sé una solida base di partenza, è quanto mai necessario per il futuro adottare un profilo prudente, alla luce delle persistenti incertezze sullo scenario internazionale, caratterizzato da imprevedibili avvenimenti in grado di minare i presupposti di una ripresa dei mercati ancora fragile – ha aggiunto – A complicare la previsione di rallentamento della domanda, il perdurare di politiche monetarie restrittive che si manifestano sui tassi di interesse, e il venir meno di incentivi governativi che hanno stimolato la domanda del mercato domestico negli ultimi anni”.

Alla luce dei positivi risultati economico-finanziari conseguiti, il CdA propone il pagamento di un dividendo lordo di 0,33 euro per azione, in coerenza con la regola che il gruppo adotta al riguardo 30% dell’utile netto. L’ultimo pagamento di dividendi risale al maggio 2022, quando era stato di 0,624 euro per azione. Data stacco 8 maggio 2023, record date 9 maggio 2023, valuta di pagamento 10 maggio 2023. Cedola nr. 17.

Al 31 Dicembre 2022 la Posizione Finanziaria Netta risulta positiva per 116,6 milioni di euro comprensiva dell’impatto di 22,7 milioni di euro maggiori debiti derivanti dall’applicazione dell’IFRS16. Nel confronto con l’esercizio precedente, la PFN peggiora per 8 milioni di euro cash flow 2022. Rispetto al 2020, il miglioramento è di 67,1 milioni di euro.