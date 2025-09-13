Biennale di Venezia: premi e novità del cinema d’autore

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si è confermata come un’importante piattaforma per il cinema d’autore, presentando opere significative e innovative. Sotto la direzione di Alberto Barbera e presieduta da Pietrangelo Buttafuoco, l’edizione ha unito eleganza e riflessione politica in un contesto globale.

Il festival ha avuto inizio con “La Grazia” di Paolo Sorrentino, un film ricco di simbolismi e fortemente interpretato da Toni Servillo, e si è concluso con il thriller “Chien 51”. Un momento clou è stato la vittoria del Leone d’Oro per “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch, che offre una narrazione profonda e semplice, rivelandosi toccante per il pubblico. “The Voice of Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania ha stupito con il suo dramma civile, ottenendo il Gran Premio della Giuria e una standing ovation memorabile.

Tra gli attori premiati si è distinta Xin Zhilei, mentre Toni Servillo ha ricevuto il premio per la miglior interpretazione maschile. Benny Safdie è stato riconosciuto per la sua regia in “The Smashing Machine”. Il festival ha anche messo in evidenza il cinema arabo e africano, affrontando temi legati ai diritti umani e all’identità.

La giuria, guidata da Alexander Payne, ha sottolineato la qualità delle opere presentate. Le pellicole di Jarmusch e Ben Hania hanno rappresentato due visioni complementari del cinema contemporaneo: l’urgenza civile e l’intimità umana. Entrambi i film hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva della manifestazione, rappresentando il battito vitale della settima arte oggi.