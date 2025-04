Biennale Architettura 2025: Albrecht (Iuav) e il modello di Venezia per le altre città

“L’intelligenza veneziana può costruire il futuro. È un’intelligenza contemporanea, da cui possono emergere esempi per altre città”, ha dichiarato il rettore dell’Università Iuav di Venezia, Benno Albrecht, durante la presentazione del progetto “Intelligent Venice: la più antica città del futuro” per la Biennale Architettura 2025. Questo progetto, organizzato dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità e curato da Albrecht, Renato Brunetta (VSF e CNEL), Pierpaolo Campostrini (CORILA) e Paolo Costa (C+3C Sistemi e Strategie), intende valorizzare Venezia come modello di sostenibilità.