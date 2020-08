L’attaccante bielorusso del CSKA Mosca Ilya Shkurin non giocherà più nella sua nazionale fino a quando il presidente Alexander Lukashenko non si dimetterà. “Mi rifiuto di rappresentare gli interessi della selezione finché il regime di Lukashenko sarà al potere. Lunga vita alla Bielorussia!” ha scritto il 21enne su Instagram. Shkurin, ex Enerhetyk-BDU Minsk, è stato capocannoniere del campionato 2019-2020 con 19 gol e nel gennaio scorso ha firmato un ricco contratto con il CSKA Mosca per quattro anni e mezzo.

Anche l’allenatore bielorusso del CSKA, Viktor Goncharenko, ha fortemente criticato il suo governo per la violenza della polizia contro manifestanti pacifici dopo le elezioni. “Penso che questo sia inaccettabile”, ha detto Goncharenko. “Mi sono fermamente opposto al pestaggio del nostro pacifico e meraviglioso popolo bielorusso. La polizia, la polizia antisommossa e l’esercito dovrebbero proteggere le persone, non picchiarle “. Le partite del campionato sono state rinviate per un periodo imprecisato a causa della crisi seguita alla rielezione di Lukashenko, al governo del paese post-sovietico da 26 anni.











