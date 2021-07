Sabato si scende in piazza Vittorio Veneto a Biella “per chiedere giustizia per Youns El Boussettaoui”, il 39enne ucciso a Voghera con un colpo di pistola esploso dall’assessore alla Sicurezza, Massimo Adriatici. La vittima per anni aveva vissuto a Biella con la sua famiglia, dove aveva anche un negozio di telefonia in cui, tra gli altri servizi, permetteva di fare chiamate internazionali tanto da diventare un punto di riferimento per la sua comunità.

Alla manifestazione organizzata dal consigliere comunale e presidente dell’associazione Al Huda, Mohamed Es Saket, ci sarà anche la famiglia del 39enne. “La nostra è una manifestazione pacifica perché non si può morire così, qui era amato da tutti e molto conosciuto – spiega il presidente -. Siamo in contatto con la famiglia distrutta dal dolore, due bimbi di 5 e 8 anni sono rimasti senza padre”.

Alla manifestazione ci saranno la sorella, il padre e il fratello di Youns e saranno presenti i rappresentanti delle comunità marocchine piemontesi. “Ho partecipato alla manifestazione a Voghera e volevamo organizzare un ricordo anche a Biella. Saremo in piazza anche per condannare fortemente quanto detto da Matteo Salvini. Il sangue di Youns vale quanto quello di un italiano e noi vogliamo che sia fatta giustizia”.

Negli ultimi mesi Youns “non stava molto bene, era malato, e viveva su una panchina – conclude il presidente della comunità – Ma da consigliere comunale credo che un ente avrebbe dovuto prenderlo in cura e dargli una mano. Io gestisco un negozio, se venisse qualcuno a rompermi la vetrina, cercherei di capire perché lo fa, non lo aggredirei”.