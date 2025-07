Biella potenzia la sicurezza con 13 nuovi defibrillatori

Il tema della salute cardiovascolare è sempre più al centro delle politiche sanitarie locali. Un esempio significativo arriva da Biella, dove il Comune ha approvato l’acquisizione di 13 defibrillatori semiautomatici (DAE) grazie a una donazione della società Italian Medical System srl.

Questi dispositivi, già concessi in comodato d’uso nel 2019 tramite il progetto “Cuore Informa”, stanno ora per diventare proprietà definitiva del Comune, poiché la società ha deciso di donarli gratuitamente. La delibera del Comune, approvata all’unanimità il 23 luglio, permette una transizione fluida prima della scadenza del contratto originario, fissata per il 17 ottobre 2025.

Contestualmente, il Comune ha avviato un nuovo progetto, chiamato “Battikuore”, che prevede l’installazione di ulteriori tre defibrillatori e una verifica generale dei dispositivi esistenti, in preparazione della manutenzione prevista per il quadriennio 2025-2029.

I 13 nuovi DAE sono distribuiti in punti strategici della città e nei pressi del Santuario di Oropa. Le posizioni includono il Museo del Territorio, i giardini Zumaglini e Arequipa, piazza San Paolo e diverse altre aree pubbliche. Tre di questi dispositivi sono collocati all’interno del Santuario.

Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione sanitaria. La delibera sottolinea l’importanza di creare “aree cardioprotette”, significando un significativo incremento delle possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. L’acquisizione è inoltre conforme alla Legge 116/2021, che regola l’uso dei defibrillatori automatici e semiautomatici.