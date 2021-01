I carabinieri del Nas di Torino indagano su quanto accaduto nei giorni scorsi a Biella, quando il modulo per prenotare l’appuntamento per sottoporsi al vaccino anti-Covid, riservato agli addetti ai lavori, era circolato all’esterno su alcune chat di Whatsapp. Bastava un clic perché riuscisse ad assicurarsi una dose di siero anche chi non ne aveva diritto.

Secondo i primi accertamenti l’apertura ad ambienti esterni, come quelli delle cooperative che lavorano nelle strutture socio sanitarie, aveva portato al centro vaccinale persone non legittimate ad avere il vaccino, che in qualche occasione si sarebbero fatte accompagnare da coniugi o parenti. Alcuni erano stati respinti, ma altri sarebbero passati tra le maglie del sistema.

In una prima verifica a campione il Nas non aveva rilevato anomalie, ma ora che sono emerse circostanze dettagliate gli investigatori torneranno ad acquisire registri e materiali per verificare che non siano stati commessi dei falsi. Poi il materiale sarà consegnato alla procura di Biella, per valutare eventuali responsabilità. Il commissario dell’Asl biellese, Diego Poggio, ha confermato che il numero dei casi sospetti sarebbe comunque limitato e ha annunciato che tutti i nominativi saranno verificati ad uno ad uno per il richiamo. La seconda dose, in ogni caso, per ragioni sanitarie sarà garantita a tutti, anche a chi non avrebbe avuto diritto, anche se parallelamente partirà la segnalazione di eventuali irregolarità.

Il caso dei “furbetti” dei vaccini era emersa nei giorni scorsi sulle pagine biellesi del quotidiano “La Stampa”, dopo che – a riprova del baco del sistema – i giornalisti avevano provato a effettuare una prenotazione e c’erano riusciti, salvo poi subito cancellare l’appuntamento dal momento che non ne avevano diritto, poiché questa prima fase della campagna vaccinale è riservata a sanitari (ospedalieri e non) e dipendenti e ospiti di Rsa.