Bieber e Diddy, gli scoop di Fedez: “Le mie fonti confidenziali”

Negli ultimi giorni, il caso di Diddy ha suscitato nuove polemiche dopo la denuncia a Jay Z e l’annuncio del documentario “The Making Of a Bad Boy”. Anche Fedez, il rapper italiano, ha deciso di commentare la situazione legata a Sean Combs, ai suoi festini e a Justin Bieber. Nel suo ultimo podcast, Fedez ha rivelato alcune confidenze che gli sarebbero state fatte da una fonte fidata riguardo a Diddy e Bieber, che recentemente sarebbe stato ricoverato in una clinica.

Fedez ha esaminato il comportamento di Justin Bieber, affermando che il cantante non ha mai realmente affrontato la questione. Secondo lui, nel testo della canzone “Yummy”, Bieber accenna a come l’industria lo abbia sfruttato, ma in modo vago e generico. Inoltre, il rapper ha sottolineato che Bieber è stato oggetto di una forte s*exuazione fin da giovane, il che non gli ha giovato.

Fedez ha condiviso alcune “scoop”, affermando di aver parlato con diverse persone che hanno partecipato ai festini di Diddy, le quali avrebbero raccontato eventi inquietanti. La preoccupazione di molte celebrità di Hollywood che frequentavano questi eventi è alta, poiché erano a conoscenza della condotta di Sean Combs, di cui temevano le conseguenze. Fedez ha indicato che le fonti gli hanno confermato che “tutti sapevano tutto”, rivelando anche che Justin è attualmente in clinica per problemi di salute. Fedez ha proseguito affermando che Diddy è un “criminale molto serio” coinvolto in pratiche di ricatto e che sarebbe stato responsabile della morte di The Notorious B.I.G.

Sebbene le rivelazioni di Fedez non siano state del tutto scioccanti, hanno comunque offerto una conferma di quanto si sospettava riguardo a Diddy. La situazione permane complessa e il podcast rappresenta un’occasione importante per approfondire il tema dei festini di Hollywood e il comportamento discutibile di alcune celebrità. Fedez ha lasciato intendere che ci siano ulteriori approfondimenti e storie da rivelare, mantenendo alta l’aspettativa per i suoi seguaci.